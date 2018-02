Le due naufraghe hanno violato il regolamento dell’Isola dei Famosi. Bianca Atzei e Paola Di Benedetto hanno trasgredito il regolamento imposto dall’Isola dei Famosi. La cantante e la modella hanno slacciato ancora una volta la corda che, secondo le disposizioni dettate dalla produzione nel corso dell’ultima puntata, avrebbe dovuto tenere legate 24 ore su 24. Le due lo avevano già fatto alla fine della scorsa settimana, e poi avevano riallacciato di nuovo la corda. Una scelta questa che andrà a ricadere sull’economia dell’intero gruppo, infatti la penitenza prevede infatti che ci sarà meno riso per tutti.

Isola dei Famosi 2018: ecco perchè Paola e Bianca hanno trasgredito il regolamento del reality.

Le due naufraghe, Paola e Bianca, si sono slegate perchè non si sopportano più. Infatti, Paola Di Benedetto ha confessato a Franco Terlizzi: “Ci sleghiamo perché da entrambe le parti siamo arrivate allo sfinimento. In questi giorni ci siamo avvicinate, abbiamo approfondito dei discorsi, ma nel momento in cui mi sentissi di nominarla lo farò a prescindere da questa settimana”.

Ad accorgersi del fatto che le due naufraghe si fossero slegate è stato Gaspare, che a chiesto a Bianca Atzei: “Come mai vi siete slegate?”. E lei ha replicato: “Un giorno ti diremo. Sono quattro giorni che siamo legate mattino e sera ma siamo diverse in tutto e io non ce la faccio più: devo aspettare i suoi tempi, i suoi momenti, diciamolo… E’ un po’ una scansafatiche dai…”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

