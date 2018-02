L’Isola dei Famosi 2018 riserva un ennesimo colpo di scena: scandalo passionale tra concorrenti. Questa tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi finora non ha lesinato in polemiche e retroscena, primo fra tutti l’ormai celebre canna gate che ha travolto Francesco Monte dopo le accuse di Eva Henger sul consumo di marjuana durante il reality. Adesso spunta lo scandalo di un coinvolgimento tra due concorrenti. La notizia è stata pubblicata sull’ultimo numero di Chi dove viene descritta una notte molto calda al di là dell’oceano fra due naufraghi. I due naufraghi coinvolti nell’affare amoroso sarebbero fidanzati, ma non tra di loro.

Lo scandalo che ha coinvolto due concorrenti già impegnati sentimentalmente con altre persone.

Sembra che in questa edizione de l’Isola dei Famosi ci sia stato uno scandalo ancora non uscito, a svelarlo l’informatissimo Alfonso Signorini su “Chi” secondo cui ci sarebbe stata una notte “calda” in Hondoras fra due naufraghi col cuore già occupato: “Tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell’“Isola dei famosi” – fa sapere la rivista – ce n’è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in Italia, durante la permanenza in Honduras sia scattata, di notte, una piccola luce di passione. La scintilla sarebbe stata fermata quasi sul nascere. Quasi…”

