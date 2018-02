Isola dei Famosi 2018, le ultime news. Il reality, L’isola dei famosi condotto da Alessia Marcuzzi, è stato in questo ultimo mese al centro di polemiche e discussioni, dopo le accuse in diretta di Eva Henger che ha accusato Francesco Monte di aver consumato sostanze stupefacenti. Ovviamente questo scandalo scoppiato a L’Isola dei Famosi non è passato inosservato al programma satirico di Canale 5 “Striscia la Notizia” dove ha svolto vari servizi e ha rivelato di possedere le prove che dimostrerebbero come tutti i naufraghi sarebbero stati a conoscenza della presenza di sostanze stupefacenti ben prima delle accuse di Eva in diretta. Ciò, potrebbe portare la redazione del programma a chiudere anticipatamente. Il reality, dunque, potrebbe terminare prima del 10 aprile 2018. Scopriamo per quale motivo.

Isola dei famosi rischia la chiusura anticipata?

Il programma Striscia la notizia aveva rivelato: “Capito? A sentire la Capriotti tutti quelli dell’isola dei Peor sapevano del problema canne e soprattutto lo sapeva la produzione, già prima della famosa denuncia di Eva in diretta. Una dichiarazione clamorosa che Alessia non sottolinea. Quindi la produzione sapeva già ed erano già state prese in studio le contro misure. Allora le prime reazioni di Alessia sarebbero pura recitazione… Allora come affermato dalla Capriotti la produzione sapeva già”.

Se come ipotizzato da striscia la notizia tutti sapevano anche la produzione era a conoscenza, come viene riportato sul sito anticipazioni.tv: “All’ex attrice a luci rossa la Marcuzzi aveva rimproverato proprio questo, di non aver parlato prima, tirando fuori la cosa solo quando ha ricevuto la nomination di Francesco che ha poi portato alla sua eliminazione. Eva, tuttavia, ha sempre sostenuto di averne già parlato con diversi membri della produzione, che forse ne avevano parlato con la Marcuzzi.” Secondo il sito anticipazioni.tv: “Cecilia Capriotti è diventata senza dubbio un’altra spina nel fianco degli autori dell’Isola dei Famosi 2018, assieme a Chiara Nasti e al suo filmato fintamente “catturato” senza il suo consenso, nel quale dava completamente credito alla versione dell’amica Eva.”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

