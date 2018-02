La prova del cuoco, le ricette e la puntata di oggi 27 febbraio 2018. L’ondata di maltempo che ha letteralmente investito la città di Roma ha impedito la messa in onda della puntata di ieri de La prova del cuoco, non consentendo alla bella Antonella Clerici di raggiungere gli studi Dear per la registrazione della trasmissione. Ieri mattina la Clerici, sul suo profilo Instagram, aveva pubblicato un breve video con la didascalia: “Gli sci mi servirebbero per raggiungere la Dear!“. Il programma La prova del cuoco dovrebbe riprendere oggi martedì 27 febbraio 2018 la sua normale programmazione alle 11.50 su Rai 1.

Ieri a causa maltempo è andata in onda il Meglio de La prova del cuoco.

Nella puntata di ieri de il meglio de La prova del cuoco è stata riproposta tra le altre una ricetta di Gianfranco Pascucci, ossia i paccheri con i pesciacci, rosmarino e bottarga, la ricetta di Alessandra Spisni delle lasagnette indivia e bufala, la ricetta di Sergio Barzetti delle conchiglie con i fiocchi di latte “cor botto“. Salvo ulteriori rinvii, l’appuntamento con l’amato cooking show di Rai 1 La prova del cuoco dovrebbe come al solito essere per oggi martedì 27 febbraio 2018 su Rai 1 alle 11.50. Vi terremo aggiornati in tempo reale.

Il post ed il video di ieri di Antonella Clerici.

