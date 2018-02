Neve a Napoli, il Comune predispone la chiusura delle scuole. Dopo la storica nevicata di ieri mattina a Roma, stamattina è stata Napoli a svegliarsi innevata. Il traffico è andato in tilt, le scuole sono state chiuse e i voli in arrivo e in partenza sono stati cancellati.

Neve Napoli: scuole chiuse e traffico in tilt.

L’Azienda napoletana mobilità (Anm) ha deciso di bloccare la circolazione degli autobus “per ragioni di sicurezza a causa delle condizioni meteorologiche avverse”.

L’assessorato alla scuola del comune di Napoli ha deciso: “visto che in contrasto con le indicazioni fornite ieri dal bollettino della protezione civile e seguite finora, una copiosa nevicata imbianca la città rendendo difficoltosa la circolazione, per la tutela della comunità scolastica tutta si dispone chiusura delle scuole di ogni ordine e grado compresi i nidi“. Ha dichiarato l’assessore Annamaria Palmieri: “Seguire le indicazioni che venivano dalle previsioni meteo e dal tavolo prefettizio non è stata una scelta a cuor leggero, ma il frutto di una valutazione che tenesse in conto le necessità delle famiglie lavoratrici e del diritto all’istruzione garantito tramite il potenziamento del riscaldamento e condiviso con le scuole in tempo reale. In tale direzione andava anche la revoca da parte del prefetto dell’inibizione alla circolazione sui grandi assi viari. Oggi il quadro è totalmente cambiato e deve prevalere la necessità di tutelare l’incolumità di bambini e adulti viste le condizioni proibitive della mobilità. Siamo sicuri che questo adeguamento alle nuove e inaspettate condizioni sia un atto di responsabilità su cui non c’è da polemizzare, ci stiamo muovendo in una situazione in evoluzione, e siamo in contatto con tutti i dirigenti scolastici dalle prime ore del mattino”.

