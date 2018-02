Mobile World Congress si terrà a Barcellona fino al 1 marzo 2018. Ieri, 26 febbraio 2018, si è aperta a Barcellona la più grande fiera internazionale dedicata alla tecnologia mobile, dove verranno lanciati i nuovi modelli di smartphone dei principali brand del settore.

I nuovi smartphone Nokia al MWC di Barcellona.

Nokia con HMD Global, quest’ultima l’azienda che produce gli smartphone con il marchio finlandese, hanno scelto la fiera del MWC di Barcellona per mostrare in anteprima i prossimi smartphone che lanceranno sul mercato in questo 2018. La Nokia, come del resto ha fatto l’anno scorso, ha ripreso il suo vecchio modello nokia 8110 del 1996, ovvero il telefonino con lo sportellino che scorreva. Arriverà a maggio è costerà 89 euro, consete di chiamare e permette di accedere app store per poter scaricare Google Assistant, Search, Maps, Facebook, Twitter e infine si potrà anche inviare e ricevere email.

Come ha dichiarato Florian Seiche, a capo di Hmd: “Lo scorso anno in questo periodo abbiamo iniziato la nostra avventura con grandi aspettative da parte dei fan e la responsabilità di rispettare l’eredità di uno dei brand più innovativi del settore”. Inoltre, Nokia ha presentato oltre al vecchio modello anche quattro nuovi smartphone top gamma: il Nokia 8 Sirocco, il Nokia 7 Plus, la seconda versione del Nokia 6 e del Nokia 1.

Il Nokia 8 Sirocco è il modello top gamma dell’azienda è dotato di ottiche Zeiss, possiede un display curvo pOled 2K da 5,5 e ovviamente una doppia fotocamera: un sensore grandangolare ed un secondo tradizionale da 13 megapixel. Il costo ammonta a 800 euro. Il Nokia 7 Plus, invece, rispetto al precedente ha uno schermo full hd e non 2k e un processore meno veloce e costa circa 400 euro. Il Nokia 6 costa 279 euro e il nuovo Nokia 1 con un solo giga di RAm, con un sistema operativo di Google, Android Go, costa 99 euro.

