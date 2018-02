Anticipazione nuova puntata trono classico di Uomini e Donne. Oggi, martedì 27 febbraio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante la puntata del trono classico che verrà trasmessa.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: puntata 27 febbraio 2018.

La puntata inizia con il tronista Nicolò, che dopo l’ultima registrazione il tronista ha raggiunto Marta in camerino per chiederle spiegazioni in merito al presunto tradimento e l’ha trovata con la foto del padre in mano. Poi la redazione ha richiesto a Marta di tornare in trasmissione ma la ragazza comunica di volerlo fare, ma vuole essere accompagnata da sua sorella perché è spaventata dai i giudizi e la reazione di Tina nei suoi confronti. La redazione, poi fa sapere di non aver apprezzato il comportamento di Marta. Virginia lascia lo studio, poi Nicolò viene a sapere che Marta non è presente in studio e allora rincorre dietro a virginia. Presenti come ospiti nello studio di Uomini e Donne Paolo e Angela. Ci saranno anche Alex e Alessandro. Il tronista Mariano, poi fa sapere di essere molto prevenuto nei confronti delle sue corteggiatrici, visto che alcune agenzie lo hanno contattato per proporgli delle ragazze da portare avanti.

