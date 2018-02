Uomini e Donne, anticipazioni e ultime news. I due corteggiatori di Sara Affi Fella e Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni piacciono molto ai telespettatori. Le fan del programma li amano così tanto da volerli vedere seduti sul trono del dating show di Maria De Filippi. Diventeranno anche loro tronisti?

Uomini e Donne: Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni nuovi tronisti?

I due ragazzi sono realmente interessati alle due troniste, il loro modo di fare, gentile ed educato, ha conquistato il pubblico femminile. Ma in ogni caso, le due troniste sembrano essere più interessate a Lorenzo Riccardi. I telespettatori della trasmissione hanno fatto una richiesta speciale alla redazione di Uomini e Donne. Ovvero hanno richiesto di far salire sul trono sia Giordano Mazzocchi che Luigi Mastroianni. In quanto i fan del dating di show di Maria De Filippi credono che nessuno dei due verrà scelto da Sara e Nilufar, e per questo stanno chiedendo a gran voce di poter continuare a seguirli facendoli divenire i prossimi tronisti del programma. Per il momento la redazione del Trono Classico di Uomini e Donne non si è ancora espressa a tale riguardo. La redazione chissa se approverà la richiesta dei fan di Luigi e Giordano. Senza dubbio, in caso la richiesta fosse accettata, i fan ne sarebbero felici. Intanto, in queste ultime ore sta circolando la voce che vedrebbe Stefano Laudoni sul trono subito dopo la scelta di Nicolò Brigante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA