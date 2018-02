Il look di Caterina Balivo a Detto Fatto di oggi, mercoledì 28 febbraio 2018. Caterina Balivo torna oggi puntuale su Rai 2 con un’altra puntata di Detto Fatto. Oggi la trasmissione sarà in diretta, ed in questo modo si dà la possibilità al pubblico da casa di interagire con Caterina Balivo, Giovanni Ciacci e tutti i tutor attraverso i canali social di Detto Fatto. Andrea Dianetti è come sempre in social room per ricevere i DettoScatto dei telespettatori. Per la puntata in diretta di oggi, Caterina Balivo ha scelto un outfit molto raffinato: la bella conduttrice ha indossato un abito corto nero con orlo in pizzo, scollo a V ed eleganti décolleté in vernice.

Detto Fatto, tutti i tutorial di oggi, mercoledì 28 febbraio 2018: moda sposa e cucina.

A Detto Fatto di oggi, mercoledì 28 febbraio 2018, torna Gianni Molaro con la sua rubrica sugli abiti da sposa. Gianni oggi ha come ospite Ylenia, una giovane ragazza di appena 22 anni che ha ricevuto la proposta di matrimonio durante la sua festa di laurea, e l’anno prossimo sposerà il suo fidanzato. Ylenia vorrebbe indossare il vestito da sposa della mamma, ma è necessario il tocco magico di Gianni Molaro. Gianni trasforma l’abito della mamma di Ylenia e lo rende moderno, bellissimo e raffinato. La bella Ylenia ha realizzato il suo sogno!

Detto Fatto prosegue con un tutorial di cucina. Beniamino Baleotti propone un nuovo, gustoso piatto di pasta fresca con una deliziosa sfoglia condita con cime di rapa, filetti di acciuga, burrata, pan grattato tostato e formaggio grattugiato.

Renato Gervasi torna a Detto Fatto ed oggi aiuta Federica che ha da poco aperto il suo salone di parrucchiere. Renato dà alcuni preziosi consigli a Federica per far sì che la sua attività vada a gonfie vele. La ragazza deve avere una vetrina molto curata, avere una responsabile dell’accoglienza che si occupi dei clienti, fare consulenza seduti alla stessa altezza dei clienti ed usare il tablet per mostrare le diverse proposte.

Detto Fatto prosegue con Maikol Fazio, che torna con una lezione di fitness. Maikol propone una serie di esercizi da svolgere con la fitball, e ci mostra come vanno eseguiti con l’aiuto di Beniamino Baleotti.

Alioscia Mussi a Detto Fatto trucca la cantante ed attrice Barbara Cola. Barbara ha partecipato al Festival di Sanremo con Gianni Morandi, ed ha cantato la bellissima In amore. Barbara oggi è molto impegnata con il teatro, e fa parte del cast di Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo. Alioscia realizza una rivisitazione dello smokey eyes. Applica l’ombretto scuro sulla rima infracigliare senza salire troppo, evitando così di creare un effetto panda. Il make up artist lavora molto con le sfumature e poi applica al centro della palpebra mobile un ombretto luminoso e brillante sul rosso – progna. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

