Francesco Monte e Paola Di Benedetto si riabbracceranno dopo lo scambio dei teneri messaggi di ieri!

Lo scambio di messaggi e tenerezze tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. I due ex naufraghi tra pochi giorni si riabbracceranno. Durante la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi 2018, infatti, Paola Di Benedetto è stata eliminata. Durante la trasmissione però la bella mora ha ricevuto un video messaggio di Francesco Monte, che ha lasciato intendere quanto il ragazzo abbia voglia di intraprendere una relazione sentimentale con lei una volta che sarà rientrata in Italia.

“Ciao Paoletta, guarda a Roma abbiamo avuto la fortuna di ricevere la neve dopo 7 anni. A parte questo, voglio dirti che sto bene, sono circondato dalla famiglia, dagli amici, dalle persone che mi vogliono bene. Quando ci vediamo poi ti racconto tutto quanto. Nel frattempo volevo dirti che ti sto seguendo, stai andando alla grande. Per quel poco che ho conosciuto di te in 20 giorni, stai mostrando una bellissima personalità, quindi ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per questa sera e spero che tu possa andare avanti nella tua esperienza”, ha detto Monte nel video.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto si rivedranno in Italia!

Poi ha aggiunto Monte: “Volevo dirti che ho avuto modo di ascoltare le parole che hai detto su di noi e sulla nostra conoscenza a Marco e da parte mia c’è la volontà di continuare questa conoscenza tra noi due e vedere dove ci porta. Egoisticamente spero che tu questa sera possa uscire. La settimana prossima saprei dove trovarti. Ti faccio un in bocca a lupo e ti mando un bacio”.

Questa la reazione di Paola: “Ho sempre detto di aver scoperto una persona stupenda e che era nato qualcosa di inaspettatamente bello. Per questo sono rimasta con l’amaro in bocca per come sono andate le cose ma ora sono felice. Aspettavo questo messaggio”. Insomma, tra poco i due avranno modo di rivedersi e scoprire come andranno di loro le cose nella vita lontano dalle telecamere. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA