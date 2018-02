Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018: le emozioni della puntata di ieri. I naufraghi ieri sera sono tornati sull’Isola dei Famosi 2018 dopo la puntata in diretta in onda su Canale 5 con Alessia Marcuzzi alla conduzione. Durante la puntata di ieri abbiamo assistito all’eliminazione di Paola Di Benedetto ed al messaggio per lei di Francesco Monte, che ha dichiarato di voler approfondire la sua conoscenza. Ma non si sa ancora se Paola tornerà in Italia: i naufraghi eliminati, ad eccezione di Eva Henger che ha rifiutato la proposta della produzione dell’Isola, si batteranno al televoto per essere ripescati e per poter fare ritorno sull’Isola.

Isola dei Famosi 2018, scoppia il polverone delle nomination pilotate.

Ieri è scoppiato un altro caso sull’Isola dei Famosi 2018. Dopo la questione di Monte e la droga, è stato sollevato il polverone delle nomination pilotate. Le naufraghe eliminate, Chiara Nasti e Nadia Rinaldi, hanno confessato a Striscia La Notizia che uno dei produttori della trasmissione avrebbe chiesto loro di non nominare Filippo Nardi in quanto è un personaggio pubblico molto apprezzato da casa. Nonostante sul web non si parli d’altro delle nomination pilotate, Alessia Marcuzzi durante la puntata non ha affrontato la questione. Alessia ha invece parlato della questione delle canne. Alessia ha chiamato il capo progetto Magnolia Honduras Andrea Marchi per chiederli la sua versione dei fatti, ma il produttore ha ammesso di non sapere nulla di certo sulla faccenda: nell’albergo dove sono stati i naufraghi fino al 22 gennaio c’erano le telecamere in ogni stanza da letto, ed ha spiegato che Nino Formicola gli aveva chiesto se poteva fumare sigarette.

Daytime dell’Isola dei Famosi 2018: gli ultimi aggiornamenti.

Sull’Isola dei Famosi 2018 i naufraghi stanno per svegliarsi: la giornata di ieri è stata faticosa, ed i naufraghi sono stati svegli fino a tardi per parlare di quanto accaduto. Quale sarà il loro umore? Lo scopriremo con i prossimi aggiornamenti sull’Isola dei Famosi 2018. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA