Isola dei Famosi 2018: il riassunto della puntata di martedì 27 febbraio 2018

Isola dei Famosi 2018: la puntata di martedì 27 febbraio 2018. Ieri sera è andata in onda un’altra puntata dell’Isola dei famosi 2018 in versione serale. Alessia Marcuzzi ha aperto una lunga pagina dedicata allo scandalo della presunta presenza di marijuana nella villa che ospitava i naufraghi prima della partenza per l’Isola. In collegamento, Andrea Marchi, capo degli autori della trasmissione, in Honduras con i vip, ha raccontato la sua versione dei fatti, confrontandola con quella fornita da Eva Henger. La conduttrice e l’autore hanno voluto fare delle precisazioni sentendosi, loro malgrado, presi in causa nella vicenda. Alessia Marcuzzi, in particolare, ha affermato che quello che è accaduto in Honduras sarà accertato nella sede competente e che, allo stato attuale, non esistono prove certe che attestino la veridicità delle affermazioni dell’ex pornodiva.

I concorrenti vip in collegamento vogliono esprimere il loro parere su quanto raccontato in studio. Amaurys Perez e Jonathan Kashanian sono molto netti nel prendere posizione sulla questione, mentre Alessia Mancini e gli altri naufraghi ribadiscono che a loro la vicenda non interessa e che Francesco Monte ha fatto bene a partire, lasciando loro la possibilità di proseguire la loro avventura.

Archiviata la vicenda, Alessia avverte che Isola dei famosi 2018 sarà prolungata di una settimana e che la settimana prossima il serale andrà in onda il lunedì. Paola Di Benedetto riceve un messaggio di Francesco Monte che l’aspetta per proseguire quello che hanno cominciato sull’Isola. La ragazza è contenta di ascoltare queste parole, che condivide appieno. Nino Formicola e Franco Terlizzi sono salvi ed il televoto decreta l’uscita della modella. Le sorprese non sono finite: Paola rientra in gioco assieme a Filippo Nardi che ritrova su un’altra isola, battezzata l’Isola che non c’è. Nino, dopo uno scherzo riuscito a metà, fa una dichiarazione di matrimonio alla sua compagna Alessandra, che gli risponderà in privato.

Isola dei Famosi 2018: nuovi abbandoni e rientri in gara.

Giucas Casella, dopo essersi sottoposto a nuovi accertamenti medici, dovrà tornare, suo malgrado in italia. Lascia l’Honduras dopo aver aiutato i compagni in un’altra prova ricompensa. Dopo aver ipnotizzato nuovamente Francesca Cipriani ed averla resa rigida come una statua, le sale sopra. La prova è superata e ci sono spaghetti per tutti i naufraghi. Il peor della settimana, dopo la prova è proprio lei, mentre Marco Ferri si aggiudica il titolo di mejor. Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti accettano di andare al televoto per raggiungere l’Isola che non c’è. Al televoto vanno anche Alessia Mancini, Bianca Atzei ed Elena Morali, nominate dal gruppo. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

