Nomination Isola dei Famosi 2018: i nominati di martedì 27 febbraio 2018

Le nomination della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13 di martedì 27 febbraio 2018. La conduttrice Alessia Marcuzzi si destreggia tra canna-gate, nuovi ingressi, litigi e novità sul futuro dei Giucas Casella, che ha temporaneamente abbandonato il reality per motivi di salute. Il primo sospiro di sollievo che la bionda conduttrice ha tirato riguarda la durata dell’Isola che non solo non chiude in anticipo, ma si allunga di una settimana.

Le nomination della sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2018. Giucas costretto a ritirarsi definitivamente!

Andrea Marchi, dopo aver ringraziato tutte le persone che lavorano per il programma, si congeda dopo aver chiarito la questione canna-gate. La Marcuzzi parla di Giucas e dello spoiler fatto da Mara Venier a inizio puntata. Alessia Marcuzzi annuncia ufficialmente che Giucas Casella, dopo altri controlli medici, deve abbandonare l’Isola a causa di problemi di salute. L’illusionista sarà però protagonista di una prova ricompensa molto speciale.

A causa di questi addii prematuri, prima Monte, poi Chiara Nasti, Craig Warwick e ora Giucas – a rischio potrebbe esserci anche Elena Morali, che ha lasciato Playa Uva dopo essersi sentita male – potrebbero però rientrare in gara gli ex naufraghi. La Marcuzzi aprirà un ballottaggio in diretta e sarà il pubblico, secondo gli ultimi rumors, a scegliere chi far rientrare tra Filippo Nardi, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti.

Alessia Marcuzzi chiude il televoto: il primo naufrago salvo è Gaspare. Viene mandato in onda un video su Paola Di Benedetto, dove racconta l’affetto che prova per Francesco Monte. Arriva il momento della sorpresa per Paola Di Benedetto, che viene chiamata nella postazione nomination. Le viene fatto sentire un messaggio inviatole da Francesco Monte. Ma poi ad abbandonare il gioco in quanto meno votata tra i tre è proprio Paola Di Benedetto. Franco Terlizzi è salvo. Tra poco scopriremo le nomination dell’Isola dei famosi 2018 di martedì 27 febbraio 2018.

