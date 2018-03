Il look di Caterina Balivo a Detto Fatto oggi, 1 marzo 2018. Detto Fatto torna oggi, giovedì 1 marzo 2018, con una nuova puntata in diretta per dare la possibilità ai telespettatori di interagire con Caterina Balivo ed i suoi tutor attraverso i canali social della trasmissione. Andrea Dianetti come sempre occuperà la postazione in social room e porrà a Caterina ed ai tutor le domande dei telespettatori. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, 1 marzo 2018, Caterina Balivo ha scelto un outfit molto originale, con short fantasia sui toni del grigio ed un maglione nero con maniche a sbuffo stile anni Ottanta.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 1 marzo 2018: cucina, tagli capelli, i consigli delle stelle ed il test sulla gelosia.

A Detto Fatto Domenico Spadafora risponde alla richiesta di un piccolo telespettatore che vorrebbe vedere realizzata una torta per il suo compleanno ispirata ad Harry Potter. Domenico realizza una cake al cioccolato con bagna alla vaniglia, farcita di confettura di fragole e coperta con del cioccolato fuso. Paolo Venuta torna a Detto Fatto con un nuovo tutorial di tagli di capelli. Ospite di Paolo è Giuliana, una ballerina di un circo dai capelli lunghissimi che vuole una nuova immagine senza però avere i capelli troppo corti: per la sua professione è necessario che i suoi capelli non siano molto corti per poterli legare in uno chignon. Paolo cambia anzitutto il colore e le regala un bel cioccolato freddo (la vera tendenza dell’estate) e, come taglio di capelli, sceglie un wavy bob.

Simon & Stars torna a Detto Fatto oggi, 1 marzo 2018, per rivelare cosa hanno in serbo per noi le stelle. Simon posiziona il Capricorno sulla casella Soldi. Il Capricorno comincia ad ingranare e si avvicina ad una primavera che gli darà tanto. Il Sagittario si trova, in questo mese, sulla casella Sorprese. Una serie di cose si risolveranno a sorpresa. La Bilancia è posizionata su Fermo un giro; questo è un periodo un po’ nervoso, la Bilancia è stanca, polemica, deve rallentare, deve rilassarsi. Acquario va sulla casella Notizie, Per l’acquario questo è un buon momento per chi vuole cambiare lavoro, bisogna tenersi informati. Anche i liberi professionisti avranno delle opportunità in termini, ad esempio, di nuovi clienti. Cancro va sulla casella Discussioni. Questo mese, per il Cancro, è una prova del 9 per i rapporti d’amore e di lavoro.

Ariete va sulla casella Lavori in corso. Marzo è un mese preparatorio: tutta una serie di situazioni si mettono in moto dalle prossime settimane. Gemelli va sulla casella Lavoro. Marzo è un periodo pieno di impegni e per alcuni di esami. Vergine va sulla casella Fatica. Marzo è il mese delle opposizioni, Molte Vergini iniziano a sentire la voglia di cambiare, anche sul lavoro. Scorpione va sulla casella Eros. Il mese di febbraio l’ha bloccato, ma ora le cose si sistemano. Pesci va sulla casella Viaggi. Inizia un periodo che consente di allargare gli orizzonti, c’è un periodo di rinnovamento, di proposte, c’è necessità di fare cose nuove. Leone va sulla casella Eros. C’è tanta passionalità e tanti incontri anche se molti vivono nuove relazioni in maniera nascosta.

A Detto Fatto lo psicologo Luca Mazzucchelli propone uno dei suoi test per capire se siamo gelosi o no. Fa delle domande circa alcuni comportamenti che abbiamo in un rapporto di coppia (Ad esempio, quando la nostra metà ha del tempo libero che non trascorre con noi, noi cosa facciamo?). Un po’ di gelosia fa bene, ma non deve avvelenare la coppia. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

