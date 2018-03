Le anticipazioni di Don Matteo 11 di stasera, 1 marzo 2018: a Spoleto arriva la mamma di Anna. Stasera, giovedì 1 marzo 2018, andrà in onda su Rai1, alle ore 21.25, un nuovo appuntamento con l’amata e seguitissima fiction Don Matteo 11, con Terence Hill e Nino Frassica. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali delle due puntate che vedremo stasera. Nel primo episodio di oggi, 1 marzo 2018 di Don Matteo, intitolato Pene d’amore, le anticipazioni ufficiali rivelano che mentre i Carabinieri indagano su un caso collegato ad un misterioso amore nato in carcere, a Spoleto arriva Elisa, la madre della “Capitana”, a cui Anna non ha ancora confessato di essersi lasciata con Giovanni. Cecchini, cercando di aiutare la “Capitana”, asseconda le fantasie di Elisa facendosi ben presto sfuggire la situazione di mano. Intanto Sofia trova il suo atto di nascita, ma qualcosa non torna… Scopre, così, di essere stata adottata.

A Spoleto arriva Carlo Conti: le anticipazioni di Don Matteo 11 dell’ 1 marzo 2018.

Le anticipazioni di Don Matteo 11 rivelano che nel secondo episodio di stasera intitolato Una famiglia normale, vedremo che mentre i Carabinieri indagano su un grave episodio di bullismo, a Spoleto arriva Carlo Conti, per registrare una puntata del suo programma. Cosimo vorrebbe tanto partecipare, ma ha bisogno di una mamma e di un papà che non ha. Così Cecchini mette in piedi la famiglia perfetta per il bambino, per consentirgli di realizzare il suo sogno.

