Le anticipazioni di Don Matteo 11 di giovedì 8 marzo 2018. Stasera, giovedì 1 marzo 2018, andrà in onda su Rai1, alle ore 21.25, un nuovo appuntamento con l’amata e seguitissima fiction Don Matteo 11, con Terence Hill e Nino Frassica. Secondo le anticipazioni ufficiali di stasera, nel primo episodio intitolato Pene d’amore, a Spoleto arriva Elisa, la madre della “Capitana”, a cui Anna non ha ancora confessato di essersi lasciata con Giovanni. Sofia, intanto, trova il suo atto di nascita, ma qualcosa non torna… Scopre, così, di essere stata adottata. Nel secondo episodio di stasera intitolato Una famiglia normale, invece, vedremo che a Spoleto arriva Carlo Conti, e Cecchini fa di tutto per realizzare il sogno del piccolo Cosimo, che vorrebbe incontrare il presentatore. Ma cosa vedremo nella puntata che andrà in onda giovedì prossimo, 8 marzo? Scopriamolo con le nostre anticipazioni ufficiali.

Anna scopre delle cose sul passato di Marco: le anticipazioni di Don Matteo 11 di giovedì 8 marzo 2018.

Le anticipazioni ufficiali di Don Matteo 11 rivelano che giovedì prossimo, 8 marzo 2018, un giovane legale verrà accusato di un terribile omicidio. I Carabinieri indagano, ed Anna scopre che l’avvocato indagato per omicidio potrebbe essere il responsabile della fine della storia d’amore del PM Marco Nardi. Seba, intanto, sta ancora non Alice ma aiuta anche Sofia a scoprire la storia della sua adozione. Alice, stufa di questa situazione, costringe il ragazzo a prendere una decisione definitiva. A Seba non resta altro che confessare la verità sull’incidente che ha portato la fidanzata al coma.

