Festa della donna 2018: gli eventi in Italia, da Ravenna a Napoli a Roma!

Festa della Donna 2018, eventi ed iniziative a Ravenna, a Napoli ed a Roma. Manca poco alla Giornata Internazionale della Donna, che si celebra l’8 marzo, ricordando le conquiste ottenute e quelle, ancora tante, da ottenere. Tanti gli eventi in Italia per festeggiare questa importante giornata.

Oltre un mese di eventi a Ravenna per sottolineare il ruolo della donna nella società.

In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, Ravenna propone un ricco calendario di appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza e promossi dal Comune, dagli istituti scolastici, da associazioni e coordinamenti femminili. Si tratta di iniziative non solo di festa e celebrative, ma anche utili per analizzare le conquiste sociali, politiche ed economiche e per riflettere sulle azioni utili a contrastare discriminazioni e violenze.

Lunedì 5 marzo alle 17.30 alla Casa delle Donne, in via Maggiore 120, “Tandem linguistico speciale 8 marzo”. Si tratta di un’occasione di scambio e conoscenza conviviale in più lingue a cura del gruppo Cittadine del mondo della Casa delle donne in collaborazione con le ragazze richiedenti asilo di Casa Maria e Casa Dunya – cooperativa società Dolce;

Martedì 6 marzo, alle 21 al Teatro Socjale di Piangipane, in via Piangipane 153, “Voci di donne 2018“ manifestazione letteraria. E’ previsto l’intervento musicale a cura di Arte Teatro Socjale.

Dalle 14 alle 18 nella sede di CittAttiva in via Carducci 14 “Stare insieme”, incontro di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

L’8 marzo, alle 20.30 nella ex scuola elementare di Ragone, avrà luogo “Petali Rosa”, lettura scenica con la regia di Roberto Bettoli.

Alle 21 al Palazzo dei Congressi in Largo Firenze “Concerto per la festa della donna” con la pianista Emma Pestugia.

Venerdì 9 marzo dalle 14 alle 18 nella sede di CittAttiva in via Carducci 14 “Stare insieme”, incontro di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Alle 20.30, nella sala Ettore Zannoni, in piazza della Repubblica 5 a Mezzano “Io l’8 ogni giorno! La violenza sulle donne”, incontro a cura di Ylenia Greco.

Dal 10 al 28 marzo nella scuola Don Minzoni in via Celso Cicognani 8, sarà allestita “Punti di luce. Essere una donna nella Shoah”, mostra dedicata al racconto di alcune donne ebree.

Giovedì 22 marzo alle 17 nella sala D’Attorre in via Ponte Marino 2, “Donne Dignità e Lavoro Welfare e conciliazione tra vita e lavoro”, incontro pubblico; per l’occasione sarà allestito un punto informativo con dati statistici di genere degli infortuni sul lavoro a cura di Anmil Ravenna.

La Festa della Donna 2018 a Napoli: la manifestazione “Lazzare Felici”!

In occasione della Festa della Donna 2018,il Servizio Giovani e Pari Opportunità del Comune di Napoli lancia l’iniziativa “Lazzare Felici: la creatività delle donne per una città sostenibile”.

L’amministrazione comunale invita associazioni, cooperative e imprese del territorio a partecipare con i loro progetti, offrendo alla cittadinanza attività ed eventi culturali, musica e letture. In particolare, tra i principali obiettivi c’è quello di realizzare una mostra mercato con creazioni di donne migranti, allestita nella Galleria Principe di Napoli. Il ricavato ottenuto dalla vendita dei prodotti d’artigianato andrebbe a finanziare iniziative benefiche.

Festa della donna universitaria a Roma!

Come ogni anno, in occasione della Festa della Donna, arriva il mega party che racchiude tutte le università romane all’interno di una delle location più ampia e suggestiva della Capitale con un occhio di riguardo alle studentesse delle università romane.

Quest’anno la Festa della Donna Universitaria sarà all’Ex Dogana: il primo sito in area di archeologia ferroviaria in grado di ospitare gli eventi di maggior spessore nel corso dell’ultimo anno a Roma.

