Guida tv completa di giovedì 1 marzo 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda la fiction Rai con Terence Hill e Nino Frassica Don Matteo 11 con gli episodi Pene d’amore e Una famiglia normale. A Spoleto arriva Elisa, la madre di Anna. Il Capitano ancora non ha detto alla mamma di essersi lasciata con Giovanni, e Cecchini cerca di farle un favore facendo credere alla signora Elisa che le cose tra la figlia e Giovanna vadano a gonfie vele. Sofia, intanto, trova il suo atto di nascita, ma qualcosa non torna… Scopre, così, di essere stata adottata.

Rai 2 va in onda il programma di approfondimento politico Rai Parlamento Elezioni Politiche 2018. Oggi intervengono:Partito Democratico; Liberi e uguali; Partito Repubblicano Italiano – ALA; Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni. Su Rai 3 vedremo il primo dei tre appuntamenti con La Grande storia.

La guida tv di questa sera, giovedì 1 marzo 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il film Gli abbracci spezzati. Mateo Blanco viveva due vite. In una era un regista e nella seconda uno scrittore. In seguito a un tragico incidente d’auto Mateo ha perso la vista e la donna che amava. Da quella notte sono trascorsi 14 anni… Su Canale 5 verrà trasmesso il programma Matrix prime con Nicola Porro che ha il compito di seguire l’ultima fase della campagna elettorale per le elezioni che si terranno il 4 marzo.

Su Italia 1 vedremo il film Chernobyl Diaries – La mutazione. Siamo in Ucraina, nell’aprile del 1986. Nella centrale nucleare di Chernobyl il reattore numero 4 esplode. La radioattività rilasciata è superiore a quella di 400 bombe atomiche. Pripyat, località in cui vivono i lavoratori della centrale e le loro famiglie, viene evacuata. Dopo 26 anni, Pripyat è ancora una città fantasma, ed un gruppo di sei giovani decide di fare un’escursione proprio in quel luogo. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 va in onda il programma Piazzapulita.

