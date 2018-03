Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi, 1 marzo 2018: i commenti dei naufraghi post nomination. Sull’Isola dei Famosi 2018 sono nati nuovi dissapori. Vediamo cosa sta accadendo in queste ore con il nostro daytime di oggi, 1 marzo 2018. I nominati di questa settimana dell’Isola dei Famosi 2018 sono Alessia, Elena e Bianca. Ad Elena la nomination proprio non va giù. In confessionale, la naufraga accusa Alessia, Gaspare, Franco e Bianca di decidere insieme chi far uscire dal gioco, ed a capo di questo quartetto c’è Alessia. La Mancini, intanto, ha dichiarato di aspettarsi la nomination da Marco. Bianca Atzei trascorrerà un’altra settimana legata ad una compagna, questa volta Francesca.

La vita sulla Isla Bonita: il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi, 1 marzo 2018.

Marco ha deciso di trascorrere la giornata premio sulla Isla Bonita con l’amico Jonathan. I due subito hanno stretto amicizia in quanto amano fare le stesse cose e hanno gli stessi ritmi. A Marco, inoltre, piace chiacchierare con Jonathan e con lui si sente a proprio agio. Jonathan è felicissimo di essere stato scelto da Marco, la Isla Bonita è un vero sogno. I due, inoltre, possono usufruire di bevande e di caffè, hanno un comodo giaciglio su cui riposare, il clima è perfetto. Cosa possono volere di più? Sulla Isla Bonita, Marco inizia a preparare un caffè mentre Jonathan, felice, canta la canzone di Mina “Mi sei scoppiato dentro al cuore”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

