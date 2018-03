Isola dei Famosi 2018, le dichiarazioni di Craig Warwick. Quest’edizione dell’Isola dei Famosi 2018 continua a far parlare di sé per il chiacchieratissimo caso denominato oramai da tutti “canna gate”. Eva Henger, durante la diretta tv, ha accusato Francesco Monte di aver fumato delle canne nell’hotel in cui i vip attendevano la prima puntata in diretta dell’Isola dei Famosi 2018. Ad esprimersi sulla spinosa faccenda è anche un ex naufrago dell’edizione 2018, il sensitivo Craig Warwick, che ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it.

Isola dei Famosi 2018, patto saltato tra Eva e Francesco?

Craig Warwick ha sganciato un’altra bomba che potrebbe aprire un nuovo caso: ha parlato di “un patto” tra Eva e Francesco. Monte non avrebbe rispettato il patto, per questo Eva ha iniziato a lanciare accuse. Ma quale sarebbe questo patto? Sembra, a quanto racconta Craig, che Eva e Francesco avessero la stessa agenzia, ed i due si erano promessi di non nominarsi: Francesco era uno dei candidati alla vittoria, e aveva promesso ad Eva di farla arrivare in finale con sé. Ciò non è accaduto perché Monte, durante la prima puntata, ha nominato proprio Eva. Da qui, l’attrice si è iniziata a scagliare contro Monte.

Craig Warwick ha inoltre spiegato di aver visto fumare tutti prima della partenza per l’isola dei famosi 2018, ma tutti fumavano sigarette. Craig, inoltre, ha rivelato che Eva voleva che lui dicesse di aver visto fumare marijuana.

