Kate in attesa del terzo figlio non rinuncia alle visite ufficiali. Kate Middletton è al settimo mese di gravidanza, continua le sue visite ufficiali, nostante il freddo di Londra. Infatti, la duchessa di Cambridge ha fatto visita al centro di Ostetricia e Ginecologia del Royal College di Londra.

La visita di Kate Middletton al centro di Ostetricia e Ginecologia.

La visita è stata per Kate l’occasione di incontrare le ostetriche e i ginecologi e per lanciare una campagna che promuove l’assistenza infermieristica in tutto il mondo. La duchessa durante la visita ha avuto modo di incontrare anche Jacqueline Dunkley-Bent, una delle ostetriche ha ha fatto nascere Charlotte, la secondogenita di famiglia.

Kate Middleton, ha indossato un soprabito blu, abbinato al vestito. L’abito che le cadeva morbido sulla vita, ha lasciato intravedere il pancione. Infatti la Middleton è in attesa del terzo figlio, che nascerà ad aprile. Secondo quanto riportato da People, la duchessa, durante l’incontro con un giovane paziente, Kate avrebbe scherzato sulla sua situazione e quella del marito, il principe William. Ha dichiarato Jamie Parsons, padre di un bimbo di 10 mesi ricoverato nell’ospedale: “Le ho detto, ‘Congratulazioni, i migliori auguri per l’arrivo del terzo bimbo’. E lei ha risposto’ William è in fase di rifiuto‘”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA