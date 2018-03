Riforma delle pensioni 2018: i fondi di pensione integrativa. Uno dei pilastri della previdenza è costituito dalle pensioni integrative. State Street Global Advisors, divisione di asset management di State Street Corporation ha svolto lo studio “La Ri-Evoluzione delle Pensioni: Rapporto sullo Stato dell’Arte delle Pensioni Italiane“, condotta in collaborazione con Prometeia, per analizzare le esigenze di investimento e protezione delle famiglie italiane, la domanda di prodotti di risparmio ed il loro livello di comprensione del sistema previdenziale.

I dati riportati nel dossier sono stati raccolti intervistando 1.367 individui, di età compresa tra 18 e 74 anni. Lo studio ha evidenziato che il 75% degli italiani con età inferiore ai 35 anni ammette di avere nozioni limitate o inesistenti sulle pensioni; il 70% delle famiglie sostiene di non avere informazioni sufficienti sulle pensioni integrative e l’81% degli intervistati afferma che la propria pensione futura non sarà soddisfacente.

La maggior parte degli intervistati ha precisato che il principale ostacolo all’utilizzo di fondi pensione complementari è rappresentato dai costi, benchè le commissioni dei fondi pensione integrativi siano meno di un quarto di quelle dei fondi comuni e di altri prodotti pensionistici privati.

Pensione integrativa: necessario maggiore impegno.

Antonio Iaquinta, head of institutional business in Italia di State Street Global Advisors, nel commentare i dati forniti dalla ricerca sulle pensioni ha affermato:”Il messaggio è chiaro in Italia è necessario un maggiore impegno, promosso dal Governo, per informare ed educare la popolazione in merito ai vantaggi dell’investimento nei fondi pensione integrativi. Le comunicazioni con i lavoratori devono essere semplici, coinvolgenti e pensate per aiutarli ad agire. Ciò è possibile tramite l’utilizzo di materiali informativi che aiutino i lavoratori a comprendere le pensioni e a facilitare il processo decisionale”.

“Riteniamo che una campagna promozionale organizzata dal Governo potrebbe essere un modo efficace di educare i lavoratori sui fondi pensione integrativi e sfatare i miti sul tema. Questo potrebbe inoltre essere utile per ripristinare la fiducia dei lavoratori nelle pensioni”, ha aggiunto. Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA