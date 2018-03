Anticipazione nuova puntata trono over di Uomini e Donne su Canale 5 alle 14:45. Oggi, giovedì 1 marzo 2018 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante la puntata del trono over che verrà trasmessa.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 1 marzo 2018.

Secondo le anticipazioni, assisteremo nella puntata di oggi, Giorgio Manetti che confermerà definitivamente il suo addio alla dama torinese Gemma Galgani. Quest’ultima ha cercato in tutti i modi di convincere il cavaliere a ripensarci.

La dama, non si è mai arresa e ha ribadito che nell’intervista rilasciata dal gabbiano, le è apparso di capire che Giorgio potesse essere ancora innamorato di lei e così ha chiesto spiegazioni al cavaliere, ma purtroppo ha dovuto fare i conti con la sua reazione negativa. Ma Giorgio si è infuriato, come abbiamo potuto vedere nel corso delle ultime puntate di Uomini e donne, ha dimostrato di aver perso definitivamente la pazienza.

E così nel corso di questa nuova puntata del trono over di Uomini e donne che andrà in onda oggi, vedremo il cavaliere Giorgio ribadire ancora una volta a Gemma che deve smetterla di continuare a pensare ad un loro futuro insieme come coppia, e le ripete che non ci sarà nessun ritorno di fiamma e che lui vuole andare avanti per la sua strada. I toni e i termini utilizzati da Giorgio saranno piuttosto ‘forti’, ma evidentemente è l’unico modo che gli resta per mettere un punto a questa situazione e voltare pagina in maniera definitiva.

