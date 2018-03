Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 del 2 marzo 2018: la nuova possibilità di Paola e di Filippo. Un nuovo giorno è iniziato sull’Isola dei Famosi 2018. Scopriamo cosa accade in queste ore ai naufraghi con il nostro daytime di oggi, 2 marzo 2018. Sull’Isola che non c’è troviamo gli ultimi due naufraghi eliminati dall’Isola dei famosi 2018: Paola Di Benedetto e Filippo Nardi. Anche Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti hanno la possibilità di fare ritorno sull’isola, mentre Eva Henger ha rifiutato la proposta: tutto si deciderà con una sfida all’ultimo voto.

Le lacrime di Bianca Atzei: il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi, 2 marzo 2018.

Su Plata Uva Bianca Atzei è molto scoraggiata. La cantante ancora non riesce a credere alle parole di Elena, e non concepisce come possa pensare il veleno che le ha sputato addosso. Bianca, inoltre, deve anche trascorrere la settimana legata a Francesca. La cantante non riesce a trattenere le lacrime e si sfoga con Amaurys Pérez ed Alessia Mancini. I due naufraghi la consolano e cercano di darle forza, anche se non è facile: il comportamento di Elena è davvero inspiegabile.

Sulla Isla Bonita, Marco Ferri e Jonathan Kashanian si gustano un buon caffè. I due naufraghi possono disporre anche di un pallone, e Marco inizia a fare dei palleggi. Jonathan, invece, prende il sole. La vita sull'isola Bonita è davvero fantastica, ma purtroppo è già giunta al termine: un comunicato che annuncia la fine della permanenza dei due naufraghi sull'isola del sogno.

