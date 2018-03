Benedetta Parodi sarà sostituità nella conduzione di Domenica In. Benedetta Parodi, la sorella minore della conduttrice e giornalista Cristina, ha condotto assieme alla sorella Domenica In. Le sorelle Parodi però non hanno avuto molto successo infatti la trasmissione ha registrato ascolti molto bassi che si è scelto di ridurre lo spazio dedicato a Benedetta e tornare al vecchio format di Domenica In, con più interviste e momenti da talk show condotti da Cristina. Dopo aver visto il suo spazio ridotto, pare che Benedetta intenda abbandonare definitivamente il programma. Sono circolate voci che gli autori dello show e la Rai abbiano pensato di sostituirla con uno spazio tutto dedicato alla musica italiana.

Benedetta Parodi sarà sostituita da Paola Iezzi e Silvia Salemi?

Secondo l’indiscrezione svelata da Funweek a sostituire Benedetta Parodi potrebbero arrivare Paola Iezzi e Silvia Salemi in modo tale da mettere da parte le ricette per uno spazio dedicato alla musica italiana e soprattutto alle canzoni d’amore. Basterà questo per battere Domenica Live condotto da Barbara D’Urso. Il programma è cambiato in questi mesi: da contenitore spensierato, con tanto di sigla iniziale cantata dalle due conduttrici, a salotto definito dai critici confusionario e con un’identità non ben delineata. Domenica Live, il programma di punta di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso registra share molto alti, arrivando fino al 23%, tanto da sbaragliare qualsiasi concorrenza.

