Festa della Donna 2018, idee regalo. Tra pochi giorni si festeggerà l’8 marzo e tra le idee regalo pensate per l’occasione spiccano gli eleganti orologi declinati in giallo mimosa per la Festa della Donna firmata Didofà, che richiamano il giallo delle mimose, fiore simbolo dell’8 marzo, i due esclusivi orologi che il brand Didofà dedica alla “Giornata Internazionale della Donna”. Segnatempo delicati ed eleganti con cinturino in acciaio gold o in ecopelle yellow e una pioggia di cristalli mobili in tinta, che ricordano gli iconici fiorellini dell’acacia dealbata, racchiusi negli originali quadrante in 3d… pronti a “scatenarsi” ad ogni movimento del polso. Fashion watch che strizzano l’occhio anche alla romantica Parigi e vedono protagonista una mini Torre Eiffel in rilievo su base effetto madreperla contornata da due deliziose rose modellate e dipinte a mano.

I gioielli Didofà per la Festa della Donna 2018.

Un omaggio trendy alla femminilità, alla forza e alla concretezza delle donne, leitmotiv anche della parure Paris Gold della “Lovely Garden Edition” Didofà, anch’essa dedicata all’amatissima capitale francese, che vede spiccare l’inossidabile Torre Eiffel, abbracciata dalla luna, su collane con chain intervallate da cuori, bracciali bangle e anelli con charm in pendant.

Festa della Donna 2018, idee regalo: orologi declinati in giallo mimosa e i gioielli di Didofà

