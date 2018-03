Guida tv completa di venerdì 2 marzo 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda uno speciale Porta a Porta – Sfida finale. Si tratta di una puntata speciale per il programma di approfondimento di Bruno Vespa alla vigilia delle elezioni. Ospiti i principali leader politici che, in queste settimane, sono stati protagonisti della campagna elettorale.

Su Rai 2 andrà in onda il programma condotto da Gabriele Corsi Boss in incognito 5. Gabriele Corsi in questa nuova edizione ha un duplice compito: non dovrà solo narrare le gesta dei boss ma dovrà anche accompagnarli durante la loro avventura sotto copertura. Su Rai 3 alle 21:20 andrà il film Fai bei sogni. Massimo è un giornalista e vive con il trauma della morte della mamma: quando aveva nove anni, trova sua madre morta e suo padre in corridoio, sorretto da due uomini.

Guida tv di questa sera venerdì 2 marzo 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 2 marzo 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo la fiction Immaturi – La serie. È arrivato il momento dei temutissimi esami di maturità, ma nonostante la paura di essere bocciati, gli immaturi sono troppo presi dalle loro vicende sentimentali e non riescono a studiare. Piero è molto dispiaciuto di come siano andate le cose con Claudia; proprio quando Piero si stava realmente innamorando, Claudia scopre la sua auto con un sediolino per bambini: Piero è dunque sposato? Ha un bambino? Perché non è stato sincero? A Piero non resta altro che confessare la sua immaturità e prova a recuperare il rapporto con Claudia. La bella professoressa, però, non ne vuole più sapere e si occupa di Simona.

Su Retequattro torna la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, Quarto grado. Su Italia 1, alle ore 21:25 circa, andrà in onda il film Attacco al potere 2. Per concludere stasera La7 trasmetterà, invecen il programma Bersaglio mobile.

