Le anticipazioni della settima puntata in diretta serale il 5 marzo de l’Isola dei Famosi 2018 Ed.13: torna la programmazione di lunedì. Non si è ancora messa una parola definitiva sullo scandalo droga che scoppia quello delle nomination pilotate. Due televoti aperti.

Nuovo cambio di palinsesto per l’Isola dei Famosi 2018. Questa settimana due televoti aperti.

Altro cambio di palinsesto dall’inizio di questa edizione, per l’Isola dei Famosi 2018, che vedrà la prossima puntata del reality andare in onda non martedì 6 marzo ma lunedì 5. Non essendoci più il rivale diretto della Rai, Il Commissario Montalbano, si ritorna con le prime serate di lunedì.

In questo momento ci sono due televoti aperti. Uno riguarda l’ammissione sull’Isola di 2 dei 4 naufraghi eliminati (Paola, Filippo, Nadia, Cecilia) e l’altro riguardante l’eliminazione di uno dei concorrenti in nomination, ovvero Elena, Bianca ed Alessia. Secondo i sondaggi sul web ad abbandonare l’Isola dei Famosi 2018 sarebbe Elena, con il 55% delle preferenze contro di lei.

A seguire Bianca con il 27%, infine, “quasi salva” Alessia, con solo il 18% dei voti del popolo social contro. Proprio Bianca in ogni caso in questi giorni sembra stia attraversando una crisi, dopo la discussione con Elena, la nomination e la corda che la tiene unita a Francesca.

