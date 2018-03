Chiusa l’A1 da Milano e Bologna per il maltempo. Il tratto autostradale è stato chiuso da entrambe le direzioni da Milano a Bologna, a causa della pioggia gelata che si sta battendo sulla strada provocando ghiaccio sul manto stradale.

Maltempo: chiusi i tratti autostradali in Emilia Romagna.

La società Autostrade per l’Italia ha spiegato che la chiusura è stata necessaria in quanto dalla serata di ieri l’Emilia Romagna si è verificato il fenomeno meteorologico della pioggia gelata a causa del quale si sono dovute chiudere nella regione alcuni tratti autostradali dell’A13, dell’A14, oltre che dell’A1.

I tratti della A13 tra il bivio con la A14 e Ferrara Sud, A14 tra Bologna San Lazzaro e Cattolica inclusa la diramazione per Ravenna sono state chiuse in entrambe le direzioni. Inoltre tale fenomeno della pioggia gelata, ha ghiacciato le linee di alimentazione elettrica dei treni che sta provocando problemi soprattutto in Liguria. Infatti la circolazione ferroviaria è stata sospesa sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia.

In Emilia Romagna e in Veneto, dove era prevista per oggi un’offerta dell’80%, i treni stanno viaggiando anche in percentuali maggiori. Sulla restante rete regionale la circolazione procede con regolarità. Garantito il 100% dell’offerta dei treni ad alta velocità. Sempre in Liguria, un’intensa nevicata sta causando diversi problemi in provincia di Savona.

