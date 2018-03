La gioia della neve che fa tornare bambini. Per la showgirl svizzera Michelle Hunziker si è appena conclusa con successo l’avventura al Festival di Sanremo insieme a Claudio e Baglioni e Pierfrancesco Favino. La Hunzinker come molti altri vip si sta godendo queti giorni di neve nelle città con la gioia che fa ritornare bambini.

Michelle Hunziker e altri vip: la gioia della neve.

Michelle Hunziker ha postato su Instagram alcune “stories” e un video sulle evoluzioni che ha compiuto sulla neve che ha imbiancato Milano. Sorridente come sempre, Michelle, ha ottenuto subito molti “Cuoricini”. La Hunziker ha pubblicato un video dove la si vede divertita saltare nella neve, dove ha scritto: «La gioia che provo quando vedo la neve!!! Buona giornata a tutti!!!».

Anche il regista e attore Leonardo Pieraccioni ha festeggiato la neve, dal garage della sua casa in Toscana ha tirato fuori qualche asse di legno per costruire uno slittino artigianale. Invece Elisabetta Canalis, che da qualche settimana è rientrata da Los Angeles, ha scritto con le dita sul tettuccio della sua auto ricoperta di neve. Qualche giorno fa, invece, la famiglia Totti, in perfetta tenuta da sci, si era messa in posa in giardino. Mentre la cantante Alessandra Amoroso ha fatto un pupazzo di neve. E poi si era definita: «la bambina più felice del mondo».

