Stasera, 2 marzo 2018, andrà in onda una nuova puntata di Immaturi – La serie. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali. È arrivato il momento dei temutissimi esami di maturità, ma nonostante la paura di essere bocciati, gli immaturi sono troppo presi dalle loro vicende sentimentali e non riescono a studiare.

Piero è molto dispiaciuto di come siano andate le cose con Claudia; proprio quando Piero si stava realmente innamorando, Claudia scopre la sua auto con un sediolino per bambini: Piero è dunque sposato? Ha un bambino? Perché non è stato sincero? A Piero non resta altro che confessare la sua immaturità e prova a recuperare il rapporto con Claudia. La bella professoressa, però, non ne vuole più sapere e si occupa di Simona, che si è messa nei pasticci: non ha saputo rifiutare la richiesta di aiuto del suo maestro di ballo, e non si è presentata alla visita di protocollo che poteva farle avere accesso alla cura gratuitamente.

La paura di Daniele: le anticipazioni di Immaturi – La serie di stasera, 2 marzo 2018.

Le anticipazioni di Immaturi – La serie rivelano che tra Daniele e Francesca le cose non vanno come si sperava. I due sono stati insieme per la prima volta, e Francesca è felicissima. Daniele, però, dopo aver scoperto che la dipendenza di cui la sua bella allieva non era l’alcolismo, la lascia. Serena, invece, dopo aver riprovato a ricostruire il rapporto con il marito, si rende conto di amare Gigi, e corre da lui. I due si riconciliano, ma ben presto Serena scopre di essere incinta: l’avvenimento li spiazza, e si separano nuovamente.

Lorenzo scopre che Flavio tradisce Luisa. L’uomo corre dalla donna che ama in segreto per metterla in guardia e lasciare Flavio, ma quando i due si incontrano, Luisa gli annuncia di aver accettato la proposta di matrimonio di Flavio. Lucrezia e Savino, intanto, riescono a ritrovarsi, scoprendo di amarsi come non mai. Virgilio, nonostante la paura dovuta alla grande differenza di età, si lascia andare con Doriana.

