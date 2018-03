Uomini e donne, anticipazioni e news. Continua il percorso su trono Classico di Sara Affi Fella. Secondo le anticipazioni la ragazza è uscita in esterna con il suo corteggiatore Luigi Mastroianni e tra i due sarebbe scattato un bacio. Scopriamo cosa è accaduto.

Uomini e Donne: il bacio tra Sara e Luigi.

Il corteggiatore Luigi Mastroianni, e senza dubbio, uno dei più amati e apprezzati dal pubblico di Uomini e Donne. Il ragazzo si è dichiarato per Sara sin dal principio del suo percorso in trasmissione e questo atteggiamento lo ha visto, spesso, in duri scontri con gli altri corteggiatori nonché i suoi rivali.

Tra Sara Affi Fella e il corteggiatore Luigi Mastroianni, è scattato finalmente, il tanto atteso bacio. A svelarno, in anteprima, è stato il sito ‘Newsued’ attraverso la testimonianza di un utente che ha riferito di aver visto i due ragazzi durante un’esterna nella città natale della tronista e di averli visti mentre si baciavano:

“Sono una ragazza di Venafro, il paese di Sara Affi Fella. Ho appena avvistato Sara nella nostra villa comunale in esterna con Luigi, si sono anche baciati ma non ho fatto in tempo a fare il video ti mando questo però mentre camminano nella Villa comunale“. Questa notizia è stata accolta in maniera positiva da parte dei fan di questa coppia. Sara, che di recente si è riavvicinata a Lorenzo, sembrava avesse alcune remore nei confronti di Luigi.

