Il look di Caterina Balivo di oggi, 2 marzo 2018. Detto Fatto torna oggi, venerdì 2 marzo 2018, per l’ultima puntata di questa settimana. Anche oggi la simpatica trasmissione di Rai 2 che ci fa compagnia nel primo pomeriggio con tante rubriche e tante interviste interessanti. Per la puntata odierna, la bella conduttrice Caterina Balivo ha scelto di indossare un frizzante outfit casual con una minigonna nera in pelle ed una maglietta a mezze maniche bianca leggermente velata con fantasia stellata.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 2 marzo 2018: moda sposa, igiene orale, esperimenti scientifici e make up.

A Detto Fatto torna Alessandra Rinaudo con un nuovo tutorial sulla moda sposa. Alessandra propone tra bellissimi abiti da sposa trasformabili, romantici ed eleganti. Il primo abito, dallo stile romantico, è realizzato tutto in micado ed è completato con un sopra gonna staccabile ed un bolerino in pizzo chantilly francese con un ricamo. Il secondo modello ha una sopragonna removibile in tulle e un corpetto in pizzo macramè con particolari applicazioni floreali e profondo scollo a V. Il terzo modello è tutto in pizzo ricamato su chantilly francese arricchito con delle applicazioni di ricamo. Le spalle sono coperte con delle maniche a mantello staccabili.

Il dentista Matteo Consalvo spiega ai bambini come mantenere una corretta igiene orale. Sin da quando, a sei mesi, nascono i primi dentini da latte, vanno seguite alcune regole. Appena spuntano i dentini non vanno fatti assumere zuccheri dolci ai bambini, e a partire dai 3 anni si deve iniziare a far usare lo spazzolino. A 6 anni iniziano a spuntare i primi molari permanenti. Anche i bambini devono lavare i denti tre volte al giorno, dopo i pasti principali. Lo scienziato Massimo Temporelli torna a Detto Fatto con un nuovo esperimento per i bambini. Oggi si parla dei vortici d’acqua.

Detto Fatto prosegue con il make up artist delle star Simone Belli con una nuova sfida. Ad affrontarsi oggi sono Camilla ed Eleonora, che dovranno realizzare un creative make up. Le due sfidanti potranno utilizzare solo tre prodotti: un blush in crema, un mascara blu e l’eye liner in gel. Ospite di Simone è la brava e bella attrice Giulia Bevilacqua. Vince la sfida Eleonora, mentre per Simone Camilla ha fatto “troppi pasticci”. Simone, poi, trucca Giulia Bevilacqua e le propone un trucco occhi con i colori vinaccio e bronzo scuro e tanto, tanto mascara. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

