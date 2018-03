Oggi, sabato 3 marzo 2018, nuova puntata di Amici 2018 Ed. 17. in diretta dalle 14 10 su Canale 5. Nell’appuntamento di oggi continuano le sfide tra gli allievi delle squadre Ferro e Fuoco che, si sfidano per raggiungere la fase finale del serale di amici che si fa sempre più vicina.

Amici 2018 Ed. 17, anticipazioni di oggi sabato 3 marzo 2018.

Nell’appuntamento di oggi assisteremo alla prova a squadre, al cui termine ci sarà l’eliminazione di un cantante o un ballerino del Fuoco o Ferro. Gli allievi della squadra vincente saranno chiamati davanti alla commissione dei professori per conoscerne il loro giudizio, con la speranza di riceverne l’unanimità sufficiente per accedere al serale. L’insegnate Zerbi ha richiesto a Einar, capitano squadra del Ferro che accettasse di mettersi in gioco, nonostante non fosse obbligato a farlo, e lui ha accettato. Durante la settimana il maestro è stato impegnato in un’ampia selezione tra i cantanti esterni che aspirano a ricevere una maglia nella scuola. Al termine delle audizioni Rudy Zerbi ha scelto una decina di ragazzi e oggi scopriremo chi sarà stato il prescelto per sfidare Einar.

Nella puntata speciale di oggi ci dovrebbe essere anche una prova comparata di ballo tra Daniele e Luca Capomaggi su una coreografia di Veronica Peparini. Poi Vittorio ha vinto la sfida contro Alioscia grazie al giudice esterno Kledi, ma gli insegnanti di ballo purtroppo gli sono quasi tutti contro e la sua permanenza nella scuola è a rischio. Situazione simile anche per Filippo. Per quanto concerne Valentina, è sostenuta da Garrison e Bill Goodson, ma non è certamente la preferita della Peparini e soprattutto è denigrata per le sue lacune da Alessandra Celentano. Sephora, invece è molto apprezzata per la sua tecnica ed è sostenuta soprattutto dalla maestra Celentano, ma il problema lo ha con Goodson e Garrison.

