C’è posta per te, ospiti e anticipazioni della sesta puntata. Sabato 3 marzo su Canale 5 in prima serata andrà in onda, la sesta puntata del programma C’è posta per te, condotto da Maria De Filippi. Anche in questa puntata saranno raccontate nuove storie e nuove emozioni. Tra i momenti più seguiti del programma, ci sono le sorprese fatte dai personaggi famosi alle persone che partecipano allo people show, di cui sono gli idoli. A consegnare la posta anche questa settimana ci saranno i postini Chiara Carcano, Maurizio Zamboni, Gianfranco Apicerni e Marcello Mordino.



C’è posta per te, anticipazioni puntata di stasera sabato 3 marzo 2018.

Tra gli ospiti della sesta puntata della ventunesima edizione del programma C’è posta per te ci sarà il bellissimo e bravissimo attore italiano Luca Argentero. Oltre a lui ci sarà nello studio di Canale 5 la cantante Emma Marrone, ex Amici di Maria De Filippi.

Emma Marrone e Luca Argentero a C’è Posta per Te saranno una delle “sorprese” speciali riservate a chi racconta le proprie storie a Maria De Filippi e ai telespettatori, saranno un regalo che il mettente della posta desidera regalalare al destinatario. Il mittente per ringraziarere il destinatario della posta, ha organizzato con l’aiuto di Maria De Filippi l’incontro speciale con i suoi idoli l’attore Luca Argentero e la cantante Emma Marrone.

