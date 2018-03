Lunedì 5 marzo andrà in onda la settima puntata de l’Isola dei famosi 2018 edizione 13. Torna la vecchia programmazione del reality di lunedì su Canale 5, per non incorrere nella concorrenza Rai de Il commissario Montalbano, che slitta invece di martedì.

Anticipazioni dell’Isola dei Famosi 2018 ed.13: lunedì 5 marzo due concorrenti rientreranno in gara.

Lunedì 5 marzo durante la settima puntata del reality sulla sopravvivenza due degli ex naufragi rientreranno in gara. In ballottaggio ci sono Cecilia, Filippo, Nadia e Paola. Al momento, secondo i sondaggi web, i favoriti al rientro in gara sono Filippo e Nadia ma i giochi sono ancora aperti. Si tratta soltanto del primo di due televoti di questa puntata.

Il secondo deciderà chi tra i concorrenti in nomination verrà eliminato dal gioco. I tre naufragi in nomination sono: Alessia, Bianca ed Elena. Quest’ultima sembra la sfavorita tra le tre, con il 54% dei voti contro.

Continuavano a rincorrersi sul web voci riguardanti una presunta chiusura anticipata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Rumor non confermati, attribuivano la scelta di far finire lo show prima del tempo al caso “canna-gate“, scoppiato sull’Isola dopo poco meno di un paio di settimane di permanenza dei naufraghi in Honduras, poi a quello delle “nomination pilotate“. Non è passato però molto tempo prima di una sonora smentita. La produzione ha negato la notizia circolata e si è dichiarata anzi soddisfatta dei risultati ottenuti dal reality: una media di oltre 4.4 milioni di spettatori a settimana con uno share che supera il 23%, arrivando anche oltre il 26%. I numeri parlano chiaro quindi, lo show della Marcuzzi è salvo.

