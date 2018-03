Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi, 3 marzo 2018: nuova penalizzazione per i naufraghi? Un nuovo giorno inizia sull’Isola dei Famosi 2018. Scopriamo cosa accade sull’Isola con il nostro daytime di oggi, sabato 3 marzo 2018. Sull’Isola dei Famosi Bianca Atzei è legata a Francesca Cipriani, e questo le provoca non pochi disagi a causa dei diversi ritmi che le due hanno. Bianca al mattino è sveglia, ma Francesca dorme ancora, e non ne vuole sapere di svegliarsi.

Bianca e Francesca solo la notte possono togliersi la corda che le lega, ma al mattino devono ricongiungersi, e Bianca teme di subire una penalizzazione da parte della produzione dell’Isola dei Famosi se Francesca non si sveglia e prende la corda. La Cipriani sostiene che ha bisogno di riposarsi ancora, e Bianca prova a parlare di questo problema con Gaspare, Amaurys Pérez e Alessia Mancini. Quando Francesca si sveglia e si lega a Bianca, i naufraghi sono già convinti di aver subito una penalizzazione per colpa sua, in quanto le regole dell’Isola dei Famosi dicono che al mattino le due devono legarsi, non all’ora comoda in cui si sveglia Francesca.

Francesca Cipriani canta le canzoni dei cartoni animati: il daytime di oggi, 3 marzo 2018.

Al pomeriggio, Francesca è sveglia, mentre Franco sonnecchia. La Cipriani prova a svegliare Franco ed inizia ad intonare le canzoni dei cartoni animati e tra i Puffi, Ufo robot ed i Flintstones l’atmosfera diventa rilassata, anche se Franco cerca di zittire Francesca. Gli altri naufraghi, intanto, sono in cerca di legna, ed Elena ha molta paura dei serpenti. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

