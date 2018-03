Linea Bianca, le anticipazioni di oggi sabato 3 marzo 2018. Il programma Linea Bianca, condotto da Massimiliano Ossini con la partecipazione di Giulia Capocchi in onda oggi sabato 3 marzo alle 14.00 su Rai1, farà tappa ai confini tra Toscana ed Emilia Romagna, alla scoperta delle meraviglie dall’Abetone al Cimone.

Massimiliano Ossini con Lino Zani e una guida alpina ci condurrà in un viaggio al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, dove ammireremo un panorama mozzafiato a 360°. Ci porterà a quota 1890 metri sul livello del mare, sulla cima del Monte Dente della Vecchia. Poi sulla vetta del monte Cimone, con i ricercatori del CNR di Bologna, alla scoperta del CAMM, il Centro Aeronautica Militare di Montagna, stazione meteo tra le più importanti in Europa. Dalla scelta della legna da ardere ai trucchi per utilizzarla al meglio, alla corretta accensione del fuoco, in una meravigliosa abetaia, nella Val di Luce, ci verrà mostrata l’economia circolare del caminetto.

In un sentiero nel bosco, a Fiumalbo, assisteremo al ritorno del lupo sull’Appennino e, con i carabinieri del Comando Unità Tutela Forestale Ambientale ed Agroalimentare Carabinieri, l’operazione “Ave Lupo” inerente il traffico illegale di lupi selvatici incrociati con esemplari della pregiata razza Lupo Cecoslovacco. Tra la provincia di Modena e quella di Pistoia, alla scoperta del mitico passo di Annibale per ricordare, nel 217 a.C., il presunto viaggio del grande generale cartaginese durante la seconda guerra punica. Infine sulle vette attorno alla Val di Luce, con il supporto di un elicottero del 15° Stormo del comando Aeronautica di Cervia, assisteremo ad una spettacolare simulazione con le unità cinofile del Soccorso Alpino Toscano.

