Le previsioni per oggi. Il Meteo per la giornata di sabato prevede al Nord intensificazione della nuvolosità, con precipitazioni sparse che risulteranno nevose anche a quote pianeggianti nella prima parte della giornata sui settori centro occidentali, risultando più diffuse sulle Alpi occidentali, tra Piemonte centro meridionale e rilievi liguri e tra Lombardia ed Emilia; dal pomeriggio graduale miglioramento sul settore occidentale, mentre nubi e fenomeni interesseranno il restante settentrione con ancora neve a quote pianeggianti tra Lombardia meridionale ed Emilia-Romagna centro occidentale; dalla serata attese parziali schiarite anche su queste zone.

Sprazzi di sereno verso sera su Toscana e Alto Lazio.

Per quanto riguarda le regioni centrali, sulla Sardegna molte nubi con rovesci sparsi e isolati temporali, in graduale attenuazione pomeridiana e nuove velature dalla serata sul settore meridionale dell’isola. Sulle regioni peninsulari cielo molto nuvoloso o coperto a iniziare dai settori tirrenici, con precipitazioni via via più insistenti e diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Nubi e fenomeni raggiungeranno le restanti zone nel pomeriggio e potranno risultare anche intensi nelle aree interne laziali. In serata attesi parziali rasserenamenti tra bassa Toscana e alto Lazio.

Rovesci pomeridiani in Campania, anche di forte intensità.

Sud e Sicilia: estese velature che inizialmente copriranno le regioni tirreniche e successivamente anche quelle ioniche ed adriatiche, con addensamenti più compatti su Campania, Basilicata occidentale e Calabria tirrenica dove si avranno dapprima piogge sparse e successivamente rovesci e temporali sempre sparsi, anche di forte intensità, specie nel pomeriggio. Miglioramento nel corso della sera-notte su Sicilia, aree adriatiche e ioniche.

