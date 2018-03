Verissimo: le anticipazioni e il look di Silvia Toffanin e degli ospiti di oggi, sabato 3 marzo 2018!

Verissimo, i nuovi look di oggi, sabato 3 marzo 2018. Oggi, sabato 3 marzo 2018, ci aspetta una nuova puntata di Verissimo ricca di ospiti pronti a confidarsi alla conduttrice Silvia Toffanin che intervisterà Silvia Provvedi del duo Le Donatella e fidanzata di Fabrizio Corona. Silvia è stata la prima persona che Fabrizio Corona ha abbracciato uscendo dal carcere e quella con cui sta provando a ricostruirsi la vita.

La cantante ed ex vincitrice del reality l’Isola dei famosi (impegnata recentemente in Dance Dance Dance) ha raccontato: “Sono molto soddisfatta di me stessa. E’ stata dura, ma devo ammettere che è molto ripagante avercela fatta e riavere Fabrizio a casa. Siamo più forti di prima”.

Gli outfit degli ospiti e di Silvia Toffanin a Verissimo.

Eccentrico l’outfit della Provvedi che ha optato per un completo giacca e pantalone di tessuto leggero ma fantasia principe di Galles, e blusa bianca decorata da bottoncini colorati. Intervistata da Silvia Toffanin, anche lei in un insolito look composto da maglia con scollo profondo alla Bardot, che lasciava scoperte le spalle, di un tessuto più pesante del solito suede blu e gonna lunga di seta nella stessa tonalità.

Ospite al talk show anche Daniele Bossari che non si tira indietro e dice la sua sul “canna – gate” e sulle presunte frasi omofobe dell’Isola dei famosi 2018: “Sarebbe gravissimo affermare qualcosa di omofobo, anche perché ci sono tantissime persone che stanno soffrendo e subiscono atti di bullismo per questa ragione”, così Daniele Bossari commenta le dichiarazioni fatte da Craig Warwick, settimana scorsa proprio a Verissimo, in merito all’atteggiamento di Franco Terlizzi nei suoi confronti a L’isola dei famosi.

Daniele indossa una giacca fantasia a scacchi sui toni del beige abbinato a gilet della stessa tonalità e a spezzare il completo jeans dal lavaggio classico.

