C’è posta per te, il riassunto e le storie più belle di ieri. Sabato 3 marzo 2018 è stata trasmessa la sesta puntata di C’è Posta per te del 2018, condotto da Maria De Filippi. Ospiti speciali della serata Luca Argentero e Emma Marrone. Scopriamo insieme i momenti più importanti della serata.

C’è posta per te: la commozione di Luca Argentero.

La sesta puntata di C’è posta per te si è aperta con Melissa e Francesco in studio e all’apertura della busta è apparso un abito e la madre: «Questo vestito a fiori sarà il mio traguardo. Chiuderò il lutto nell’armadio. Con la perdita di vostro padre, avete un po’ perso vostra madre. Mi vedete piangere e non trovare pace. Vi chiedo perdono e vi amo, siete il senso della mia vita».

La conduttrice Maria De Filippi ha letto la lettera scritta dalla donna piena di dolore per la perdita: «Mi sono accorta che vi ho trascurati da quando la vita ha lasciato i miei occhi. Adesso mi sto riprendendo. Non vi meritavate la mia assenza oltre a quella di papà. Ho fatto del mio meglio ma quando ho perso la mia battaglia ci sono stata troppo male. Pochi giorni fa mi sono detta che non era giusto. Annegando nello sgomento non ho badato al vostro dolore. La sua fine ha spento il motore del mio cuore. Noi tre siamo interi ma manca sempre quel pezzo che non tornerà».

Dopo aver letto la lettera entra la sorpresa speciale Luca Argentero molto commosso ha dichiarato: «Nella vostra famiglia rivedo la mia ed è per questo che faccio fatica a trattenere la commozione. Ho avuto due genitori che si sono amati moltissimo, ma voi avete un lungo elenco di ricordi bellissimi. Non penso che abbiate bisogno di perdonare vostra madre». Infine si abbracciano.

C’è posta per te: Emma Marrone è il regalo speciale per Luigi.

La quarta storia raccontata a C’è posta per te è il regalo di Valeria a suo marito Luigi, un uomo speciale un capofamiglia buono e generoso, nonostante le difficoltà della loro famiglia che vive grosse difficoltà economiche. Luigi si commuove alla vista di sua moglie e all’ascolto delle sue parole: “Amore mio hai visto queste belle immagini della nostra famiglia? Io sto capendo che sto rovinando tutto perchè sono stata ingrata, sono stata spesso nervosa con te e tu non lo meritavi“. L’arrivo di Emma Marrone in studio sorprende Luigi che la abbraccia e le fa dei complimenti, poi la cantante lo commuove con dei bellissimi regali per lui, Valeria e le sue bambine.

