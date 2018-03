Le anticipazioni e gli ospiti di Che tempo che fa di stasera, 4 marzo 2018. Stasera, domenica 4 marzo 2018, torna la trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali. Donatella Versace, sarà ospite per la prima volta nel programma Che tempo che fa. Tra gli ospiti anche Fabio De Luigi e Miriam Leone, protagonisti della black comedy “Metti la Nonna in Freezer” diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi nelle sale il 15 marzo. E ancora, nel giorno esatto in cui Lucio Dalla avrebbe compiuto 75 anni, sarà ospite in studio Ron con il suo nuovo album Lucio! dove ha voluto celebrare il suo amico e tanto amato cantautore. Nel cast della trasmissione anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Il Tavolo di Che tempo che fa, gli ospiti e le anticipazioni di domenica 4 marzo 2018.

A seguire “Il Tavolo di Che tempo che fa” con la complicità di Fabio Volo, la simpaticissima comicità del mitico Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo e Orietta Berti. Al tavolo, oltre a Miriam Leone, Fabio De Luigi e Ron saranno presenti: Luca e Paolo, che da domani lunedì 5 marzo, insieme a Mia Ceran, e con la partecipazione di Ubaldo Pantani daranno al via su rai 2 il nuovo appuntamento quotidiano “Quelli che…Dopo il Tg”. Poi ci sarà anche il mitico Lello Arena, impegnato a teatro con lo spettacolo “Parenti serpenti”, la commedia di Carmine Amoroso, diretta da Luciano Melchionna. Infine, la campionessa di pattinaggio Arianna Fontana, simbolo della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Pyeongchang, dove ha conquistato tre 3 medaglie, un oro, un argento e un bronzo, che le hanno consentito di diventare la pattinatrice di short track più titolata della storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA