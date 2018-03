Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Domenica In di oggi, domenica 4 marzo 2018. Domenica In torna oggi, 4 marzo, nello Studio 3 di Cinecittà per una nuova puntata, condotta da Cristina Parodi con Benedetta Parodi, in onda alle 14.00, su Rai1. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali. Il tema di oggi a Domenica In è L’amore, in tutte le sue forme. Si inizia con l’amore ossessivo e malato, ovvero il tema attuale della violenza sulle donne e degli abusi sui posti di lavoro. Ospiti in studio due artiste sensibili e impegnate su questo tema come Nina Zilli e Cristiana Capotondi.

Gli ospiti di Domenica In di oggi 4 marzo 2018.

Nel talk show si discuterà oggi, anche dell’amore da sogno, come quello tra il Principe Harry e Meghan Markle. In studio saranno presenti un team di esperti e opinionisti come Antonio Riva, Enzo Miccio, Stefano Dominella, Alda D’Eusanio, Marisela Federici e Catena Fiorello, dove verrano svelati curiosità e indiscrezioni sulla cerimonia più attesa dell’anno, con particolari suggestioni legate all’abito da sposa che verrà indossato da Meghan.

Poi l’amore per la musica, con le grandi canzoni che hanno fatto innamorare tutti, interpretate dalle splendide voci di Sal Da Vinci, Silvia Salemi e Karima. E ancora, l’amore da copertina, con la giovane coppia Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Helena Faissol, modella e fashion blogger brasiliana, dove ci racconteranno la loro storia e si sottoporranno a un gioco per testare la loro affinità.

Inoltre uno spazio sarà dedicata all’amore per il ballo: attraverso le indiscrezioni dalle sale di prova, il pubblico potrà conoscere meglio alcuni dei protagonisti della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, introdotti da Paolo Belli e Ivan Zazzaroni. Poi ci sarà una sorpresa speciale, per uno dei due vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, l’amatissimo Ermal Meta. Nel corso della puntata ci saranno anche gli interventi del cast fisso del programma, con Adriano Panatta, Claudio Lippi e il comico Leonardo Fiaschi. A rappresentare l’amore per la buona cucina ci sarà Benedetta Parodi, “A casa di…” Enrica Bonaccorti per una “gustosa” intervista ai fornelli.

