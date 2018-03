Domenica Live, le anticipazioni della puntata di oggi, 4 marzo 2018

Domenica Live, le anticipazioni della nuova puntata di oggi, 4 marzo 2018, e gli ospiti di Barbara D’Urso. Domenica Live torna oggi, 4 marzo 2018, nel giorno delle elezioni, con una puntata ricca di novità e con tanti ospiti da intervistare. Anche oggi la seguitissima trasmissione campione d’ascolti condotta da Barbara D’Urso vedrà due momenti distinti e separati, uno dedicato all’attualità ed alla politica, in cui si parlerà appunto dell’election day, ed uno dedicato al gossip ed alle notizie dal mondo dello spettacolo. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di domenica Live di oggi, 4 marzo 2018.

Domenica Live, le anticipazioni, gli ospiti ed i temi di oggi, 4 marzo 2018.

Anche questo 4 marzo Domenica Live sarà in onda in rigorosa diretta televisiva su Canale 5 dalle 14 in poi. Tanti i temi che saranno affrontati nel corso delle cinque ore di diretta tv dalla conduttrice partenopea, che però questa settimana non si occuperà dello scandalo droga che visti coinvolti Francesco Monte e Eva Henger. E’ scattata la censura a Domenica Live sul tema canna-gate dell’Isola dei famosi 2018?

Sembrerebbe proprio di sì. Difatti era ufficiale che in un primo momento tra le ospiti della nuova puntata doveva esserci Chiara Nasti, la fashion blogger napoletana che in questa edizione dell’Isola dei famosi è stata la prima ad abbandonare l’Honduras, ritirandosi, poiché sentiva troppo forte la mancanza della famiglia e soprattutto del fidanzato.

Chiara stessa ha annunciato sui social che questa settimana doveva essere in studio a Milano da Barbara D’Urso per raccontare la sua versione dei fatti dopo che in questi giorni sono stati resi noti dei suoi audio da parte di Striscia la notizia, dove confermava la versione dei fatti di Eva Henger.

Chiara ha ammesso di essere stata molto male e di voler raccontare la sua verità dopo che in queste settimane sono venuti fuori solo rumors e indiscrezioni che la riguardavano. Questo momento doveva essere proprio oggi domenica 4 marzo ma Chiara non ci sarà!

