Eventi Festa della Donna 2018: come celebrare l'emancipazione femminile a Roma

Festa della Donna 2018: cosa fare e dove andare a Roma. Alcune idee per trascorrere la festività nel migliore dei modi: un soggiorno nelle terme o nelle spa, gli eventi da non perdere, gli ingressi gratuiti ai musei, i concerti e le occasioni per gli universitari.

Trascorrere la festa della donna alle terme e spa: le terme vicino Roma

Le terme più vicine a Roma sono le Acque Albule, a Tivoli, lungo la via Tiburtina Valeria. Rappresentano le più antiche piscine termali vicino alla Città Eterna. Sempre nei pressi della Capitale, c’è il centro termale di Stigliano, situato nel comune di Canale Monterano, vicino al Lago di Bracciano e nell’entroterra ci Civitavecchia. Qui troviamo molti servizi specializzati, comprensivi di una vasta superficie di specchi d’acqua, un centro benessere, una spa termale con grotta sudatoria romana. Nel Lazio, le terme più note sono quelle di Viterbo, con le sue sorgenti naturali in una terra vulcanica e diverse piscine all’aperto liberamente accessibili.

Per celebrare la donna gli eventi cui partecipare per conoscere le donne che hanno eternizzato la capitale. I concerti universitari per la comunità studentesca.

Uno degli eventi principali organizzato dall’Associazione Culturale Calipso, è intitolato Le Donne di Roma: si tratta di una passeggiata nei luoghi storici della città capitolina, con ritrovo a Largo Argentina. Nel corso della serata, verranno raccontate le donne che hanno reso immortale la Capitale e verrà fatta una riflessione sull’emancipazione femminile, facendo riferimento al dramma del femminicidio. Non mancherà poi il momento conviviale, in una pizzeria nei pressi del Pantheon. Un’iniziativa simile si intitola Speciale Tutte le Donne del Potere. L’appuntamento, in questo caso, è in Piazza Farnese. Anche in questo caso verranno descritte le donne di Roma, dalle sante alle prostitute, da mogli e figlie alle amanti.

La Capitale è poi anche città universitaria e per questo sono stati organizzati eventi dedicati alla comunità studentesca e alle ragazze universitarie in particolare. Uno di questi è l’ormai tradizionale mega party chiamato Festa della donna universitaria all’Ex Dogana. In una delle location più grandi di Roma, infatti, saranno allestite tre aree, con altrettanti generi musicali, un garden e 6 djs.

I concerti organizzati per la Festa della Donna a Roma!

Per chi vuole assistere ad un concerto in questa data speciale sicuramente l’appuntamento da non perdere è al Teatro Flavio con Canti di donne, una rassegna incentrata su canti popolari di ieri e oggi, con minimo comune denominatore, ovviamente, l’universo femminile. L’appuntamento è alle 21 e l’ingresso costa dieci euro. Musica rock, indie, elettronica e techno sono gli ingredienti che caratterizzano un locale di Roma, il Mammamao, che per la Festa della Donna offre una serata a tema.

