Guida tv completa di domenica 4 marzo 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la trasmissione Che tempo che fa, la trasmissione di intrattenimento di Fabio Fazio. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio Le ferite dello spirito.

Su Rai 3 andrà in onda la trasmissione Amore criminale – storie di femminicidio, che quest’anno sarà condotto da Veronica Pivetti, con otto nuove puntate. Dopo Camila Raznovich, Luisa Ranieri, Barbara De Rossi e Asia Argento, è Veronica Pivetti a raccogliere l’impegno di testimonial femminile nella lotta contro la violenza sulle donne che la trasmissione conduce sin dalla prima edizione.

Nell’anteprima della trasmissione l’autrice Matilde D’Errico intervista Antonella, una madre che fa di tutto per mettere in salvo la figlia diciannovenne da una storia di violenze e stalking. La figlia è stata fidanzata per 3 anni con un amico d’infanzia che le faceva subire manipolazioni, gelosie e percosse. La madre si accorge che qualcosa non va in quella relazione e, con grande caparbietà, riesce a metterla in salvo convincendola a uscire da quel rapporto violento.

Guida tv di domenica 4 marzo 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 25 febbraio 2018. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film con Terence Hill e Bud Spencer Pari e dispari. Incaricato di sventare un giro di gioco d’azzardo, un guardiamarina ottiene l’aiuto di un nerboruto camionista, ex mago dei tavoli verdi.

Su Canale 5 vedremo la serie tv Furore – Capitolo secondo. Giovanna ha finalmente ritrovato sua madre ed è intenzionata a scoprire la verità su quanto accadde alla donna venti anni prima. Quando decide di chiedere aiuto a Franco, questi le dichiara il suo amore e le chiede una seconda possibilità. Su Italia 1 andrà in onda il programma Le Iene Show. Stasera La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.

