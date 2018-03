Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 del 4 marzo 2018: Nadia e Cecilia tornano sull’Isola. Un nuovo giorno inizia sull’Isola dei Famosi 2018. Scopriamo cosa accade in queste ore ai naufraghi con il nostro daytime di domenica 4 marzo 2018. La produzione dell’Isola dei Famosi 2018 ha fatto sapere agli eliminati che c’era una possibilità per ritornare in gara. Tutti hanno accettato, tranne Eva. Filippo e Paola già dal giorno dopo la puntata serale in diretta di martedì scorso sono giunti nell’isola che non c’è, e nelle ultime ore li hanno raggiunti Cecilia e Nadia. Filippo e Paola sono stati molto contenti di ritrovare le due compagne d’avventura, e tutti e quattro sono pronti a rimettersi in gioco con molto entusiasmo e determinazione.

La nuova prova Mejor e Peor: il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi 4 marzo 2018.

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018, intanto, si preparano ad una nuova prova Mejor e Peor. Questa settimana i naufraghi sono sottoposti ad una prova di memoria. Stefano De Martino mostra loro delle caselle colorate che i naufraghi devono riproporre nello stesso ordine mostrato da Stefano. Chi sbaglia viene eliminato. I primi a sbagliare sono Marco e Francesca, mentre i due che si contenderanno i titolo di Mejor sono Rosa e Jonathan. Rientrati sull’Isola, i naufraghi trovano dei sacchettini di juta. Li aprono, e vedono che contengono delle sorprese che hanno ottenuto per la prova Mejor e Peor. Jonathan trova una torta al cioccolato, e la divide generosamente con gli altri, ed inizia a lavorare ad una preparazione a base di torta al cioccolato, cocco e banana.

Sull’Isola dei Famosi, Elena ha di nuovo un malore. Simone prova a starle vicino, ma il suo malessere richiede degli accertamenti da parte dei medici. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

