La nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2018, la settima di questa tredicesima edizione, che torna per questa settimana al lunedì, ha in serbo tante sorprese. Durante la puntata di lunedì 5 marzo 2018 non si sa se Alessia Marcuzzi tornerà a parlare del caso canna-gate, quello che è però certo è che non mancheranno nuovi scontri.

Ad anticiparlo è l’inviato dell’Isola dei Famosi Stefano De Martino. In collegamento con Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di sabato 3 marzo 2018, Stefano si lascia infatti sfuggire che su Playa Uva si è creata “una situazione piena piena di scintille” E poi aggiunge che “ci sono state un po’ di discussioni e c’è molto movimento”. Cos’è quindi accaduto in questi giorni in Honduras?

Lunedì 5 marzo inoltre, durante la settima puntata del reality sulla sopravvivenza, due degli ex naufragi rientreranno in gara. In ballottaggio ci sono Cecilia, Filippo, Nadia e Paola. Al momento, secondo i sondaggi web, i favoriti al rientro in gara sono Filippo e Nadia ma i giochi sono ancora aperti. Si tratta soltanto del primo di due televoti di questa puntata.

Il secondo deciderà chi tra i concorrenti in nomination verrà eliminato dal gioco. I tre naufragi in nomination sono: Alessia, Bianca ed Elena. Quest’ultima sembra la sfavorita tra le tre, con il 54% dei voti contro.

Nel frattempo a Domenica Live i figli di Franco Terlizzi devono difendere il padre dalle accuse di omofobia.

Craig Warwick nel frattempo è ospite da Barbara D’Urso, nel corso di Domenica Live. Il sensitivo si scontrerà con tutta la famiglia di Franco Terlizzi, dopo le accuse di omofobia. Già la scorsa settimana, l’uomo si era reso disponibile per la macchina della verità ma poi questa ipotesi, sembra essere slittata e non sappiamo se potrebbe paventarsi nel corso della puntata di questo pomeriggio. Craig ha accusato Franco di omofobia, svelato una discussione che dovrebbe esserci stata tra i due proprio in Honduras. Il figlio di Franco però, ha negato che questo possa mai essere accaduto in quanto a sua detta, i migliori amici del padre sarebbero proprio gay.

