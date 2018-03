Stanotte, a partire dalle ore 22.50, andrà in onda in diretta ed in esclusiva su Sky Cinema e TV8 l’appuntamento più atteso dal mondo del cinema, la 90° edizione degli Academy Awards®. Appuntamento è stanotte 4 e 5 marzo 2018 dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar® HD (canale 304 di Sky) e in chiaro su TV8 per la magica Notte degli Oscar® 2018 con il Red Carpet e tutte le premiazioni da Los Angeles.

Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l’intera serata dagli studi di Sky, insieme al cinemaniaco Gianni Canova e alla giornalista di Sky TG24 Denise Negri. A commentare la serata cinematografica per eccellenza saranno presenti anche Diletta Leotta, che torna per il secondo anno consecutivo dopo l’esperienza della precedente edizione, e le prime tre conduttrici di Cinepop: Sarah Felberbaum, Serena Rossi e Christiane Filangieri.

Cinepop, il programma quotidiano di Sky con Serena Rossi da lunedì 5 marzo 2018.

Lunedì 5 marzo alle 21.00 su Sky Cinema Uno HD sarà infatti Serena Rossi, l’attrice napoletana, già apprezzata per i suoi ruoli in Un posto al sole, Il commissario Montalbano e Ammore e Malavita (peraltro candidato a 15 riconoscimenti per i prossimi David di Donatello) ad inaugurare il secondo mese di Cinepop, il programma quotidiano di infotainment che racconta il mondo del cinema in sala e in onda su Sky con interviste, quiz e curiosità; dal 9 aprile, infine, il testimone passerà a Christiane Filangieri (Caccia al tesoro, Ho sposato uno sbirro, Il paradiso delle signore).

La Notte degli Oscar® 2018 sarà riproposta integralmente lunedì 5 marzo su Sky Cinema Oscar® HD a partire dalle 10.20, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar® 2018” sarà su Sky Cinema Oscar® HD dalle 21.15, su Sky Uno HD dalle 23.00 circa e in chiaro su TV8 dalle 23.15. Sarà inoltre disponibile anche su Sky On Demand. Gli aggiornamenti live sono disponibili su skycinema.it/oscar e sulle pagine Facebook, Twitter e Instagram di SkyCinemaIT. Gli spettatori avranno inoltre la possibilità di seguire e commentare l’evento con l’hashtag #SkyCinemaOscar.

Notte degli Oscar, Sky dedica un intero canale ai film premiati.

Sky Cinema è da sempre la casa degli Oscar® e anche quest’anno, in occasione della 90° edizione degli Academy Awards®, ha dedicato un intero canale acceso 24 ore su 24 ai film premiati con l’ambita statuetta, da lunedì 19 febbraio a domenica 11 marzo.

Per l’intera giornata di domenica 4 marzo, la programmazione di Sky Cinema Oscar® HD sarà dedicata ai film premiati nell’edizione 2017: si parte alle 9.25 con Il cliente (Miglior film straniero), la pellicola diretta da Asghar Farhadi con Shahab Hosseini, che racconta le vicende di due coniugi costretti ad abbandonare il proprio appartamento e a trasferirsi in una casa apparentemente non tranquilla.

Alle 11.35 si continua con il film Barriere, scritto e interpretato da Denzel Washington con Viola Davis (Miglior attrice non protagonista). Troy Maxson è un’ex promessa del baseball che lavora come netturbino a Pittsburgh e vive una vita modesta insieme alla sua famiglia. È padre di due figli: Lyons, di 34 anni, e Cory, il più piccolo, avuto dalla seconda moglie Rose. Il suo unico scopo, a questo punto della vita, è vedere il figlio Lyons sistemarsi con un lavoro fisso e fare in modo che Cory non segua la strada del football.

La maratona dedicata ai film premiati con l’ambita statuetta prosegue alle 14.00 con La Battaglia di Hacksaw Ridge, il film diretto da Mel Gibson con Andrew Garfield e Vince Vaughn, vincitore di due statuette (Miglior montaggio e Miglior sonoro), che racconta la vera storia di Desmond Doss, primo obiettore di coscienza dell’Esercito statunitense a ricevere la medaglia d’onore. Alle 16.00 sarà la volta di Arrival (Miglior montaggio sonoro), il film fantascientifico diretto da Denis Villeneuve con Amy Adams e Jeremy Renner.

Alle 18.45 si continua con La La Land, film vincitore 6 premi Oscar® tra cui Miglior regia e Migliore attrice protagonista, diretto da Damien Chazelle, con Emma Stone e Ryan Gosling. Una moderna storia d’amore che ha incantato pubblico e critica, un musical che racconta la passione fra Mia (Emma Stone), aspirante attrice con un lavoro da barista nel Caffè della Warner Bros, e Sebastian (Ryan Gosling), un pianista jazz con il sogno di aprire un locale finalmente tutto suo.

In prima serata alle 21.00 l’appuntamento è con la prima tv assoluta di Moonlight – Tre Storie di una vita. La pellicola, diretta da Barry Jenkins e premiata con tre statuette tra cui Miglior Film, segue tre momenti della vita di Chiron, un giovane ragazzo afroamericano alle prese con la scoperta della vita, tra una madre tossicodipendente, i compagni di scuola che lo bullizzano e un amore omosessuale che non è in grado di capire fino in fondo.

