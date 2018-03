Gli ospiti della puntata di stasera 4 marzo 2018 di Non è l’arena. Il conduttore, Massimo Giletti ritorna in onda stasera, domenica 4 marzo, alle 20.30 con una puntata di Non è l’arena ridotta fino alle 22.30 per lasciare spazio alla maratona elettorale condotta da Enrico Mentana. Durante questo nuovo appuntamento, Giletti non si occuperà di politica, in quanto c’è il divieto fino alla chiusura dei seggi, ma tratterà altri argomenti interessanti incentrati sul mondo del cinema, della musica e dello spettacolo. Scopriamo insieme gli ospiti di questa sera.

Nel salotto di Non è l’arena tra gli ospiti ci sarà Claudio Cecchetto, uno dei più importanti talent scout del mondo dello spettacolo italiano. Cecchetto racconterà a Massimo Giletti segreti e retroscena della sua carriera. Ospite di Giletti, sarà anche attore, regista e scrittore Silvio Muccino dove racconterà retroscena della sua vita privata e professionale.

Oggi, 4 marzo è un giorno speciale per gli amanti della musica italiana, infatti, oggi si celebra il giorno in cui Lucio Dalla avrebbe compiuto 75 anni. Per omaggiare il grande artista, scomparso il 1° marzo 2012, Massimo Giletti ospiterà in studio Gaetano Curreri e Red Ronnie, dove racconteranno aneddoti, storie e dettagli della carriera di Dalla, e anche della sua vita privata.

